إنشاء عدة جسور..صندوق إعمار درنة يوقع كبرى العقود مع إحدى الشركات المصرية 

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وقع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر، اليوم الثلاثاء، كبرى العقود في مجال الإعمار مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المصرية أحمد العصار.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها بمقر إدارة الصندوق في مدينة درنة عقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول إثر كارثة إعصار دانيال.

وتضمنت العقود جسر بأعلى وادي بو مهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق على ضرورة البدء في الأعمال وإتمامها في أسرع وقت من أجل حلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.