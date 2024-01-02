إصابة شخص بعيار عشوائي في مدينة بنغازي وتم إسعافه 

2 يناير، 2024 3:53 م
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مستشفى الجلاء للجراحة
مستشفى الجلاء للجراحة

أخبارليبيا24- خاص 

تعرض رجل لإصابة برصاص عشوائي اليوم الثلاثاء، أمام محل إقامته في منطقة سيدي حسين في مدينة بنغازي. 

وأصيب المواطن سعد صالح محمد العبيدي (70 عاماً) عندما كان يجلس أمام بيته، بطلق ناري عشوائي في الركبة اليمنى، وأجريت له جراحة لإزالة الإطلاقة. 

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح. 

2 يناير، 2024 3:53 م
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