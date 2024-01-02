أجواء باردة وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الثلاثاء 02-01-2024 وخلال اليومين القادمين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة نسبيا هذا اليوم مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية قد يتخللها سقوط أمطار، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15-20)مْ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18–23)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، وحالة السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على (مناطق الجفرة -الحمادة وسبها) يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20–25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، وحالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19–21)مْ .