250 ألف متظاهر في اسطنبول تضامناً مع غزة

اختتمت مسيرة تضامنية مع قطاع غزة بمدينة إسطنبول، نظمتها “منصة الإرادة الوطنية” برعاية “وقف شباب تركيا”، الاثنين، تحت اسم “الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل”.

وبحسب منظمي الفعالية، شارك في تنظيم المسيرة الشعبية 308 منظمات أهلية، ونحو 250 ألف متظاهر.

وانطلقت المسيرة من العديد من مساجد منطقة الفاتح، بينها آيا صوفيا، والسلطان أحمد، والسليمانية، وأمين أونو، إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.

وفوق الجسر أقيمت منصات، ورفع آلاف المتظاهرين لافتات عليها عبارات مناصرة لغزة، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين منذ نحو 3 أشهر.

وردد المشاركون هتافات طالبوا فيها بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وشارك في المسيرة، شخصيات سياسة بينهم، وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، ورئيس البرلمان السابق مصطفى شنطوب، ونواب في البرلمان التركي.