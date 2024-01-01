وفاة شخص بعدما صدمته سيارة بطريق السبعة في تاجوراء

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توفي شخص في حادث اصطدام مروري على الأقدام بعد تعرضه للاصطدام بسيارة بطريق السبعة في تاجوراء، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية في وقت متأخر من يوم الأحد، إن حادثا مروريا على الأقدام وقع بطريق السبعة أدى إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 65 عاما.

وأضافت المديرية، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم انتباه السائق. وأوضحت أن ضابط التحقيق بقسم مرور سوق الجمعة أكد أن سائق السيارة سلّم نفسه للقسم، وتمّت إحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.