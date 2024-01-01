وزير الأمن القومي الإسرائيلي يُعلن تأييده تهجير الفلسطينيين

أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الإثنين ، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة. وقال إيتمار بن غفير في تغريدة على منصة “إكس”: “يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”. وأضاف: “لدينا شركاء حول العالم يمكننا مساعدتهم (باستيعاب المهاجرين)”، دون ذكر أسماء هذه الدول.

في الوقت نفسه قالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترفض أي محاولات مشبوهة” لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة.

وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قال كذلك: “إن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان غلاف قطاع غزة، وسكان (مستوطنة) غوش قطيف إلى وطنهم”.