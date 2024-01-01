من ضحايا دانيال..الهلال الأحمر درنة ينتشل جثمانين خلال يومين 

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أكد الهلال الأحمر الليبي فرع درنة اليوم الإثنين، انتشال رفات بشرية على كورنيش المدينة من ضحايا فيضان “دانيال”.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد عن وجود رفات بشرية على كورنيش المدينة، فانطلق فريق الجثث التابع لمكتب الحماية بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة.

وذكر الهلال الأحمر أنه تم انتشال الرفات ونقلها إلى مستشفى مدخل المدينة ليتم استكمال باقي الإجراءات مع هيئة البحث عن المفقودين.

وكان الهلال الأحمر فرع درنة أعلن أمس الأحد انتشال جثة متحللة في أحد المنازل بشارع حشيشة بعد ورود بلاغ عن وجودها.

ولفت إلى أن فريق انتشال الجثث التابع لمكتب الحماية قام بانتشالها ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.