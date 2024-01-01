مكافحة الأمراض: إرسال شحنة تطعيمات لبلديات المنطقة الشرقية

1 يناير، 2024 2:18 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرسال شحنات التطعيمات المدرسية والروتينية إلى المنطقة الشرقية لتوزيعها على 30 بلدية.

وقبل أيام أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على 14 بلدية.

وقال المركز، في بيان له، أمس الأحد، إن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات 30 بلدية، حيث جرى توزيعها على ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التطعيمات سيُجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المواظبة على ضرورة إعطاء التطعيمات ودورها في الحفاظ على الصحة.

1 يناير، 2024 2:18 م
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