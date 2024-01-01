مصر توقع اتفاقية بـ 135 مليون دولار مع أوروبا

أخبار ليبيا 24

وقعتْ مصر متمثلةً في وزارة التعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيةً بقيمة 135 مليون يورو.

وبحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، تحصلت أيضًا على منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، حسب قولها.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل النمو المصري تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري: سجل معدل النمو 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.9% في الربع الأول من ذات العام.

كما بلغ عجز الميزان التجاري المصري بنحو 10.3% خلال سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار