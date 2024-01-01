مصر تسعى لزيادة إيرادات مترو الانفاق إلى 4 مليارات جنيه

أخبار ليبيا 24

تسعى السطات المصرية إلى لزيادة إيرادات مترو الأنفاق بقيمة مليار جنيه خلال 2024 عبر التسعير الجديد للتذاكر.

ومن المقرّر أن يصل حجم الإيرادات المستهدفة بنهاية العام إلى 4 مليارات جنيه.

وفي الأثناء.. رفعت السلطات المصرية أسعرا تذاكر مترو الأنفاق بنسب تراوحت بين 12.5% إلى 33%، وقد بدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم أول يناير 2024.

وفيما سبق.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

بدوره عرض محافظ المصرف المركزي المصري القرارات الجديدة التي أصدرها البنك القاضية بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، حسب الرئاسة المصرية.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل النمو المصري تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري: سجل معدل النمو 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.9% في الربع الأول من ذات العام.