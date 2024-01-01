محامي السنوسي: تأجيل النظر في الطعن لإعادة قضية أبوسليم من القضاء العسكري للمدني

1 يناير، 2024 12:17 م
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أخبار ليبيا 24

قال، أحمد نشاد، محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، إن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن المقدم لإعادة قضية مذبحة أبوسليم من القضاء العسكري إلى المدني في جلسة 29 فبراير 2024.

وأوضح نشاد، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة العليا كانت قد حجزت الطعن المقدم من النيابة العامة فيما يخص الحكم بعدم اختصاص محكمة جنايات طرابلس بنظر القضية المتعلقة بأحداث سجن أبوسليم لجلسة الأحد 31 ديسمبر، غير أن قرارها اليوم جاء بإعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 29 فبراير القادم.

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1 يناير، 2024 12:17 م
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