لجنة الخدمات بمجلس الدولة تحذر “الدبيبة” من استمرار اتفاقية استثمار حقل الحمادة

حذرت لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من الاستمرار فياتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومجموعة من خبراء النفط، لمناقشة الاتفاقية التيوقعها الدبيبة في يونيو الماضي مع ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية.

وأضافت اللجنة أنها اتفقت على مخاطبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإحاطته بضرورة توجيه خطاب للدبيبةلتنبيهه بمغبة الاستمرار في توقيع هذه الاتفاقية.