في أول أيام العام الجديد.. تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

شهد أول أيام العام الجديد 2024 تراجع سعر العملتين الأمركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار إلى 6 دنانير مقابل 6.11 دينار أمس، واليورو إلى 6.52 دينار مقابل 6.63 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.60 دينار.

وأيضا استقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.95 دينار، وكذلك سعر كسر الذهب “عيار 18” عند 292 دينارا للغرام.