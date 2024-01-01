عقب مقاطعتها جلسة اليوم.. تنسيقية الكتل بمجلس الدولة تتهم تكالة بالتفرد بالقرارات وعدم احترام اللائحة الداخلية للمجلس  

أخبار ليبيا 24

اتهمت تنسيقية الكتل بمجلس الدولة رئيس المجلس محمد تكالة بالتفرد بالقرارات وعدم احترام اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية عقب مقاطعة واسعة لجلسة مجلس الدولة المقررة اليوم الاثنين لمناقشة المناصب السيادية ومبادرة باتيلي، والتي لم يتوفر فيها النصاب الصحيح للجلسة نتيجة لهذه المقاطعة.

وأكدت تنسيقية الكتل بالمجلس الأعلى للدولة أن أغلبية أعضاء المجلس قاطعوا جلسة اليوم رفضا لتفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره في تجاوز اللائحة الداخلية.

كما اتهمت التنسيقية تكالة “بمحاولة جر المجلس ليكون صدى صوت للحكومة وتجلى ذلك بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضارباً بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها”.

وقال البيان إن “تنسيقية الكتل تنبه رئيس المجلس إلى ضرورة احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس، وتؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة”.