عقب تأهله للبطولة العربية للمنتخبات..الدبيبة يشيد بأداء المنتخب الليبي لكرة السلة 

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أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين بأداء المنتخب الليبي لكرة السلة عقب تأهله في القاهرة للبطولة العربية للمنتخبات.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أداء رفيع ومستوى عال يقدمه رجال كرة السلة في البطولة العربية بـالقاهرة، بعد فوزهم الرابع تواليا”.

وأضاف رئيس الحكومة :”بهذا يصل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي البطولة بجدارة واستحقاق، كل التوفيق في مشواركم شباب، استمروا في العطاء”.

وتأهل منتخب ليبيا لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالقاهرة، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76، ليضرب موعدا مع المنتخب التونسي المتأهل على حساب الصومال.