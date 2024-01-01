عضو ببلدية غريان: الفرقاء في المدينة من مختلف التوجهات أصدروا ميثاق مصالحة شاملة 

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو المجلس البلدي غريان منى المقدم، اليوم الإثنين إن الفرقاء في المدينة من مختلف التوجهات العسكرية والسياسية أصدروا بيان ميثاق مصالحة شاملة.

وأوضحت المقدم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″، أن المجلس البلدي تابع وأشرف على عملية المصالحة وميثاقها، ولجنة المصالحة الشاملة هي التي قادت المصالحة، لطي صفحة الماضي.

وأضافت عضو المجلس البلدي، أن أبرز ما تم الاتفاق علية في ميثاق المصالحة عودة أبناء المدينة الذين غادروها بسبب توجهات سياسية أو عسكرية.

وأكدت أنه تم الاتفاق على أن مختاري المحلات ومدراء الفروع مكلفين باستقبال أبناء المدينة حتى وصولهم لبيوتهم.

وذكرت المقدم أن جبر الضرر ورد المظالم يكون عن طريق الجهات المختصة ولجنة المصالحة.

ولفتت إلى أنه تم التشديد على رفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي أعمال التهجير والحرابة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإيقاف عمليات القبض عن الهوية، ومن عليهم قضايا عليهم تسليم أنفسهم للجهات المختصة، ومن لديه مظلمة عليه اللجوء للقضاء.

وأشارت عضو المجلس البلدي إلى أنه يتم تأجيل اأي استدعاءات أو تحقيقات إلا بعد عودتهم حينها يتم فتح الملف.

وأفادت المقدم أن مديرية شرق الجبل مسؤولة عن حياة المواطنين ومن يتعرض لأذى أو اعتداء يجرم اجتماعياً ويحال للقانون.