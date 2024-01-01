عدد شهداء غزة يلامس حاجز الـ 22 ألف فلسطيني

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد شهداء غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم جراء العدوان الإسرائيلي قرابة 22 ألف شهيد.

وزارة الصحة في غزة قالت إن عدد الشهداء سجل 21978 فلسطينياً بينما أصيب 56697 شخصًا 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بحسب الوزارة.

من جهةٍ أخرى… كشف جهاز الإحصاء الفلسطيني أن قيمة خسائر توقف العمل داخل الأراضي الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال منذ أكتوبر الماضي بلغت 1.5 مليار دولار.

وأرجع الجهاز حجن الخسائر إلى «توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن الخسائر تعادل نحو 25 مليون دولار يومياً، بخلاف الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول» حسب البيان.

بدورها.. كشفت منظمة العمل الدولية عن عدد الوظائف المفقودة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبحسب المنظمة، فُقدت منذ 7 أكتوبر 182 ألف وظيفة، أي ما يعادل 61 بالمئة من فرص العمل في القطاع.