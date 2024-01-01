سوريا: انتشار مكثف لفصائل موالية لإيران بعد الضربات الإسرائيلية

أخبار ليبيا 24

أوضحَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل موالية لإيران «بدأت في نشر قواتها في مناطق سيطرتها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة» حسب المرصد.

وأضاف المرصد: «تشهد تلك المناطق استنفاراً أمنياً وعسكرياً وتنفيذ اعتقالات لأشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل» حسب قوله.

وفيما سبق… تمكنت الدفاعات السورية من صدّ هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

الوكالة السورية للأنباء؛ أكدت في منشوراتها تصدي وسائل الدفاع الجوي السوري تصدت لما وصفته بـ الأهداف المعادية في محيط العاصمة، دون إيضاح عدد الضحايا والأضرار.