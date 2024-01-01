حميدتي: المفاوضات يجب أن تؤدي لـ”حل شامل” يضم كل السودانيين

قال قائد “قوات الدعم السريع” في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاثنين، إن المفاوضات في بلاده يجب أن “لا تدور حول فئة محددة”، مشددا على ضرورة أن تؤدي إلى “حل شامل يضم كل السودانيين”.

وقال حميدتي في كلمة مصوّرة بُثّت على منصة “إكس” بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان: “لقد انخرطنا في مفاوضات منبر جدة وأكدنا موافقتنا والتزامنا بمخرجات قمة رؤساء إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)”.

وتابع: “رؤيتنا في ذلك أن لا تكون هذه المفاوضات حول أجندة محددة ومجموعة بعينها، وأن ترتكز على تحقيق مستقبل السودان، وتقود إلى حل شامل”.

ودعا حميدتي القوى المدنية الديمقراطية التي تدعو لوقف الحرب، إلى الانخراط في حوار واسع ينهي الحرب وتشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب”، مؤكدا الحرص على تأسيس وإقامة حكم مدني “لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار”.

من جهة ثانية، أعرب حميدتي عن “أسفه للانتهاكات التي طالت المواطنين في ولاية الجزيرة”، نافيا أن “تكون قوات الدعم السريع وراءها”.

وقال: “نحن في قوات الدعم السريع نعبّر عن أسفنا للانتهاكات الواسعة التي حدثت في البلاد وخاصة بولاية الجزيرة من قبل المتفلتين (الخارجين عن القانون)، وهم لا علاقة لهم بالدعم السريع”