تركيا تلقي القبض على زعيم داعش في سوريا

أخبار ليبيا 24

ألقتْ المخابرات التركية القبض على مسؤول تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة حلب السورية.

وأوضحت المخابرات التركية في بيانٍ أن الداعشي عبد الله الجندي المكنى بـخطّاب المهاجر، جرى القبض عليه عملية مشتركة بين المخابرات وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق… تمكنت السلطات التركية من إحباط مخططٍ وضعه عناصر من تنظيم داعش؛ بهدفِ الهجوم على سفارة العراق في أنقرة ومعابد وكنائس في إسطنبول.

قوات مكافحة الإرهاب التركية، أوضحت في بيانٍ: «تمكنت عناصرنا من القبض على 32 من عناصر داعش بينهم 3 مسؤولين بالتنظيم، في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز المخابرات نفذت بالتزامن في 9 ولايات انطلاقاً من إسطنبول»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهُ يسعى لتحصين قواعد بلاده العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستصبحُ «عصية على الإرهابيين»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.