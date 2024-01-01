ترتيب المنتخبات العربية عربيا في تصنيف “فيفا” لشهر ديسمبر 2023

1 يناير، 2024 9:02 ص
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أخبار ليبيا 24

احتفظ منتخب المغرب بصدارة أفضل المنتخبات العربية لتصنيف الشهري للمنتخبات لديسمبر 2023، والذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء منتخب تونس في المرتبة الثانية عربيا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف “فيفا” لشهر ديسمبر 2023:

1- المغرب

2- تونس

3- الجزائر

4- مصر

5- السعودية

6- قطر

7- العراق

8- الإمارات

9-عمان

10- البحرين

11- الأردن

12- سوريا

13- فلسطين

14- موريتانا

15- لبنان

16- جزر القمر

17- ليبيا

18- السودان

19- الكويت

20- اليمن

21- جيبوتي

22- الصومال

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1 يناير، 2024 9:02 ص
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