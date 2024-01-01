تراجع أسعار النفط بنسبة 10٪ في عام 2023

أخبار ليبيا 24

خسرت العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من 10٪ في عام 2023 في عام مضطرب من التداول تميز باضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لكبار المنتجين حول العالم.

وأغلق خام برنت، يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، عند التسوية عند 77.04 دولارًا للبرميل، بانخفاض 11 سنتًا أو 0.14٪.

وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 71.65 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا أو 0.17 بالمئة.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتم العام عند أدنى مستوياته في نهاية العام منذ عام 2020.

وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي، مدعومًا بمخاوف المعروض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخفض أوبك+ حاليا الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي 6% من العرض العالمي.

وتواجه أوبك ضعف الطلب على خامها في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ الوباء بسبب تخفيضات الإنتاج وخروج أنجولا من المجموعة.

وفي الوقت نفسه، أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات المحتمل في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2023، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024.