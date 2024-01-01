بمناسبة العام الجديد.. الحكومة الليبية: نعمل بلا كلل لتحقيق تطلعات وأحلام الليبيين

أخبار ليبيا 24

أعربت، الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، عن أن يكون هذا العام الجديد (2024) عام بركة وخير وخال من الأحزان ومليء بالإنجازات والنجاحات، التي يتطلع إليها الليبيين.

وأعلنت الحكومة الليبية إطلاق “هوية جديدة”، مشيرة إلى أنها تعكس روح الوحدة والتعاون بين المواطن وحكومته.

وأكدت الحكومة، أن كل مواطن هو جزء لا يتجزأ منها، وأنها تعمل بلا كلل لتحقيق تطلعاته وأحلامه.

وقال: “نتوكل على الله وندعوه أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة، عامٌ خالٍ من الحزن والهمّ، ومليء بالإنجازات والنجاحات التي تليق بشعبنا العظيم”.

وأضافت: “ندخل هذا العام متسلحين بالثقة والإصرار على تحقيق الأفضل لشعبنا، مع الإيمان الراسخ بأن كل يوم جديد يحمل معه فرصة للتجديد والتحسين”.