الولايات المتحدة تغرق ثلاث سفن وتقتل 10 بعد هجوم الحوثيين في البحر الأحمر

وقالت شركة “ميرسك” إنها أوقفت جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد الهجوم.أخبار ليبيا 24

قتل 10 مسلحين حوثيين وأغرقت ثلاث سفن بعدما صدت المروحيات الأمريكية هجوما شنه المسلحين على سفينة حاويات تابعة لشركة “ميرسك” في البحر الأحمر، وفقا لروايات مسؤولين أمريكيين و”ميرسك” وحوثيين يوم الأحد.

وقالت “ميرسك” والقيادة المركزية الأمريكية إن المعركة البحرية وقعت يوم الأحد عندما سعى المهاجمون إلى الصعود على متن السفينة “ميرسك هانجتشو”، التي ترفع علم سنغافورة.

وأضافت شركة “ميرسك” أنها أوقفت جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد الهجوم.

وقالت، القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات من حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أيزنهاور” و”يو إس إس جرافلي” انضمت إلى الفريق الأمني للسفينة في صد المهاجمين بعد تلقي نداء استغاثة.

وقال متحدث باسم الحوثيين إن الجماعة نفذت الهجوم لأن طاقم السفينة رفض الاستجابة لنداءات التحذير.

وأضاف أن 10 من أفراد البحرية الحوثيين “قتلوا ومفقودين” بعد أن تعرضت قواربهم لهجوم من قبل القوات الأمريكية في البحر الأحمر.

وتسلط المعركة البحرية الضوء على خطر التصعيد الإقليمي في القتال مع استمرار إسرائيل في هجماتها على غزة في أعقاب هجوم مفاجئ عبر الحدود شنته حماس على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.