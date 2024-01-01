المركز الوطني لمكافحة الأمراض يرسل تطعيمات لـ 30 بلدية

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنات التطعيمات المدرسية والروتينية إلى المنطقة الشرقية لتوزيعها على30 بلدية.

وقبل أيام أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على 14 بلدية.

وقال المركز، في بيان له، إن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات 30 بلدية، حيث جرى توزيعها على ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التطعيمات سيجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تعزيزفكرة المواظبة على ضرورة إعطاء التطعيمات ودورها في الحفاظ على الصحة.