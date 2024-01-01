المركزية للإيفاد بالخارج: أعداد الموفدين للدراسة بالخارج بلغت 5949 موفدًا 

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أعلنت اللجنة المركزية للإيفاد بالخارج أن أعداد الموفدين للدراسة بالخارج بلغت 5949 موفدًا.

وأكدت اللجنة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعطى الإذن بالشروع في الدورة المستندية للتفويض المالي.

وأوضحت أن الموفدين من أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالجامعات بلغ 3000 موفدًا، وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالتعليم التقني بلغ 1150 موفدا.

وأفادت اللجنة أن الموفدين من التخصصات الطبية بلغ عددهم 400 موفدًا، والموفدين من أوائل الجامعات والمعاهد العليا والثانويات 650 موفدًا.

وأضافت اللجنة أن موفدي الهيئة العامة لأسر الشهداء والمبتورين والجرحى بلغ 649 موفدًا، وموفدي مشروع الإدماج والتنمية بلغ 100 موفد.