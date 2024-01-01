ارتفاع حصيلة الحرب إلى 21 ألفا و978 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا.

وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن “حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان (الإسرائيلي) ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء”.

وأكد القدرة “استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة”.

واتهم إسرائيل بـ “تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة”، مؤكدا العمل مع المؤسسات الأممية من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.