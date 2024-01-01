أمن بنغازي تُقفل محال بيع كماليات السيارات بالمدينة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي حجز مجموعة من الأشخاص وإقفال عدد من محال بيع كماليات السيارات بعد ضبط مخالفات خلال حملة أمنية نفذتها الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى برئاسة مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ.

وباشرت الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية في تنفيذ حملة أمنية لمكافحة جميع الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الزجاج المعتم واستهداف محال بيع كماليات السيارات بسوق الحديقة ومنطقة شبنة وعدة مناطق بالمدينة وبإشراف من مشرف الخطة الأمنية العميد عبدالمنعم المهشهش.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، أمس الأحد، ضبط العديد من الملصقات المستخدمة في تعتيم الزجاج وإقفال المحلات التي ضُبِطت فيها هذه المخالفات وإيداع مالكيها بالحجز القانوني، مشيرة إلى ضبط أشخاص داخل المحلات سالفة الذكر لا يحملون إثبات هوية.

وأكدت المديرية ضبط جميع المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية شارك في تنفيذها جهاز البحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي وبإسناد من دوريات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة.