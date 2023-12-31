وفاة رئيس أركان سلاح الجو الليبي في نظام القذافي الفريق الريفي

أخبار ليبيا 24

غيب الموت رئيس أركان سلاح الجو الليبي الأسبق الفريق ركن “الريفي علي بي الشريف” بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً في العاصمة المصرية القاهرة.

الشريف أحد كبار ضباط الجيش الليبي إبان حكم النظام السابق وأحد العسكريين البارزين المقربين من الراحل معمر القذافي، وشغل عدة مناصب في الدولة الليبية منذ سبعينات القرن الماضي، أبرزها محافظ سبها، ثم آمر منطقة سبها العسكرية، ومؤسس نادي الطيران الليبي وانخرط في الحركة الكشفية في العام الكشفي 1955 -1956.

وكان الراحل من أكبر الداعمين للعمل الأهلي والتطوعي في ليبيا، وكان آخر منصب عسكري شغله هو آمر ركن السلاح الجوي حتى سقوط النظام السابق.

غادر الفريق الراحل ليبيا إلى مصر، وأقام فيها قبل أن يعود إلى البلاد في يونيو 2017، وسط ترحيب الأهالي في الجفرة وودان، ثم عاد إلى القاهرة حتى وفاته.