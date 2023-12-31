مباحثات بين طرابلس وبرلين حول استئناف المشاريع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا سفن كراوسب، التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآلية استئناف عمل الشركات الألمانية في ليبيا.

ووفق وزارة الاقتصاد، فقد استعرض الحويج استراتيجية الوزارة للتنوع الاقتصادي ومشاركة القطاعات غير النفطية لزيادة الناتج المحلي.

كما حثّ الوزير على تشجيع الشركات الألمانية لاستئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها في ليبيا، والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية والإعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية للطاقة المتجددة والثروة المائية، وفق الوزارة.

من جانبه أكد القائم بالأعمال رغبة المؤسسات الاقتصادية الألمانية في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دولة ليبيا.

وأشار كراوسب إلى أن الشركات الألمانية تعمل على استئناف عملها واستكمال المشاريع المتعاقد عليها، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع استثمارية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

ووجّه الوزير إدارة التجارة الخارجية إلى التنسيق مع القسم التجاري بالسفارة الألمانية لتنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني 2024 م في طرابلس وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين من البلدين بمشاركة غرف التجارة وأصحاب الأعمال.