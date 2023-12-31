ضباب وأمطار خفيفة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد .

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء ، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المنطقة الممتدة من (راس اجدير إلى طرابلس)، الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-21)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، وحالة السماء قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة السرعة تتحول ظهر الغد إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15–20)مْ,

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (18–21)مْ, تصل إلى (23)مْ على غات.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب , تتكاثر أحياناً اليوم على الجغبوب والسرير، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19–21)مْ.