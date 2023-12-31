جزء من طاقم أسنانها..طبي البيضاء ينقذ حياة سيدة ستينية تعاني صعوبة في التنفس  

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أكد مركز البيضاء الطبي اليوم الأحد أن فريقًا طبيًا تمكن من إنقاذ حياة سيدة ستينية كانت تعاني صعوبة في التنفس والبلع.

وأوضح مركز البيضاء الطبي عبر حسابه على “فيسبوك” أنه فور وصولها سيدة تبلغ من العمر 60 عاما إلى المركز أجريت لها جميع الفحوصات.

وذكرت المركز أنه تبين وجود جسم غريب في المرئ، الأمر الذي يحتاج تدخل طبي عاجل من أجل إنقاذ حياتها.

وأضاف المركز أنه تم تجهيز غرفة العمليات تجهيزًا كاملًا، حيث أجرى الطاقم الطبي والطبي المساعد من قسم الأذن والأنف والحنجرة بالمركز، عملية منظار للمرئ.

وأفاد المركز أنه من خلال العملية تم استخراج الجسم الغريب تبين أنه جزء من طاقم أسنان متحرك، حيث تكللت العملية بالنجاح والمريضة بصحة جيدة.