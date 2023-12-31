تونس تلقي القبض على 3 إرهابيين

أخبار ليبيا 24

تمكنت السلطات التونسية من إيقاف 3 متهمين في قضايا إرهابية مختلفة شمال تونس.

وبحسب بيانٍ أصدرته الإدارة العامة للحرس التونسي، فإن قوات الأمن والوقاية من الإرهاب ومتابعة المتهمين في جرائم ذات صبغة إرهابية ألقت القبض على المحكوم عليهم الثلاثة غيابياً بالسجن مدة تتراوح بين 5 و7 أعوام

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ وحدات من الحرس الوطني التونسي ووحداتٍ من الجيش من القضاء، على 3 عناصر إرهابية وسط غرب تونس.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ «جرى ذلك ضمن عمل استخباراتي ميداني مشترك، وبدعم من وحدات جيش الطيران التونسي، أمكن النجاح في هذه العملية التي أعادت ملف مكافحة الإرهاب إلى الواجهة» حسب البيان.