بوتين: روسيا «لن تتراجع أبداً»

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته بمناسبة رأس السنة، أن روسيا «لن تتراجع أبداً» على حد قوله.

وأضاف بوتين: «أثبتنا مراراً أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات، وأننا لن نتراجع أبداً؛ لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا» وفق ما نقله الكرملين.

وفي سياق منفصل… أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.