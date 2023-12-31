باتيلي يجدد دعوته لحوار بناء يجمع القادة الليبيين

أخبار ليبيا 24

جدد مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي دعوته للقادة الليبيين إلى الالتئام والانخراط في حوار بنَّاء وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقة واقعة، قائلًا: “أتمنى أن يكون 2024 عامًا للإنصات لصوت الشعب الليبي، وتلبية مطالبه وتحقيق تطلعاته”.

جاء ذلك في رسالة تهنئة قدمها المبعوث الأممي إلى الشعب الليبي بمناسبة قدوم العام الجديد، نشرتها البعثة عبر صفحتها عبر فيسبوك.

وقال باتيلي في رسالته إن “التوق إلى السلام الدائم والوحدة والازدهار يتردد صداه بعمق في قلب كل ليبية وليبي”.

وأضاف: “أجدد دعوتي للقادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل كل شيء”، داعيًا إلى اغتنام الفرصة لإعادة اللحمة وبناء الثقة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع الليبيين.

وأطلق باتيلي نهاية نوفمبر الماضي مبادرة جديدة ترمي إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية على طاولة مفاوضات واحدة من أجل التغلُّب على القضايا العالقة بشأن الانتخابات.