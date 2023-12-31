الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني يتراجع بـــ 33 بالمئة

أخبار ليبيا 24

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 33% في الربع الأخير من العام الحالي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

جهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، أوضحا أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6% في عام 2023، وسط انهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية.

من جهتها تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى فلسطين بقيمة 118 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية أن المساعدات ستشمل «دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية» حسب بيانها.

بدورها توقعتْ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أن يموت عددٌ أكبر من الأطفال في غزة بسبب نقص المياه والغذاء.

وقالت المنظمة في بيانٍ «لا يحصل الأطفال النازحون حديثاً في جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يومياً، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصي بها للبقاء على قيد الحياة» حسب بيانها.