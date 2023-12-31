النائب يوسف الفرجاني: إرسال مجلس الدولة نتائج تصويته بشأن المناصب السيادية مناورة لإطالة عمر حكومة الدبيبة 

أخبارليبيا24 – خاص

اعتبر عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، أن إرسال المجلس الأعلى للدولة خيارات ونتائج تصويته بشأن المناصب السيادية بشكل انتقائي مناورة لإطالة عمر حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الفرجاني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”علمنا أن مجلس الدولة سيرسل خياراته ونتائج تصويته إلى مجلس النواب بشأن المناصب السيادية”.

وأضاف النائب عن دائرة الخمس :”وحسب ماتنامى إلينا أيضًا سيكون الأمر انتقائيًا أي ليس كل المناصب السيادية، وهذا الأمر لايستقيم لسببين”.

وتابع عضو النواب :”أول الأسباب التوقيت وهو الأهم، فبهذا التوقيت سينصب الاهتمام نحو المناصب السيادية، واستهلاك الوقت لإنجازها وتقييم نتائجها”.

وذكر الفرجاني :”حسب ما أرى أن الأمر في هذا الوقت لا يعدو أن يكون مناورة لإطالة عمر حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد قائلا :”إننا بهذا ننجر لإنجاز أمر مهم وإجهاض الاستحقاق المفصلي الأهم وهو إجراء الانتخابات التي لن تتم ما لم يتم إنجاز حكومة جديدة موحدة”.

وأفاد النائب أن السبب الثاني، يتمثل في أن عدم إنجاز كل المناصب السيادية دلالة واضحة أن الأمر مجرد صفقة مصالحوأوضح الفرجاني :”الأمر لايعدو إلا أن يكون خلط أوراق لإنجاز صفقة متشعبة لعدد من المصالح وعلى رأسها الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية غير الشرعية”.

ولفت النائب إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدةً لتحقيق مصالح كل من يعمل على إطالة عمرها.

وختم الفرجاني تصريحه :”إن حدث هذا فمجلس النواب إمّا أن يكون قد تحققت مصالح من يقبلها أو أنّه وقع في فخ لعب دور أساسي في إطالة عمر حكومة قام بسحب الثقة منها”.