المنتخب الوطني يبدأ معسكرا إعداديا في أنطاليا التركية

أخبار ليبيا 24

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية، للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان: الأولى مع منتخب إندونيسيا، وبعدها يتحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

وقال مدرب المنتخب الوطني، الصربي ميتشو: “باب المنتخب مفتوح للجميع”، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

كما أكد ميتشو أنه سيتواصل مع المحترفين الشباب في العديد من الدول الأوروبية، وكذلك المحترف الليبي المعتصم المصراتي في صفوف براغ البرتغالي.