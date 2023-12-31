المركزي يكشف أسباب حريق مبناه الرئيسي

أخبار ليبيا 24

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن سبب الحريق الذي شب بالمبنى الجانبي التابع لإحدى إدارات المصرف الفنية ناجم عن “ماس كهربائي” أثناء إجراء صيانة دورية.

وأضاف المصرف، في بيان له، بأنه فور اندلاع الحريق تم تفعيل منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وتشغيل أجهزة الإنذار.

وأكد المركزي أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخال تماما من العاملين والمكاتب والأجهزة الوثائق.

وعشية أمس، نسب حريق بمبنى المصرف المركزي بطرابلس، ما دفع شركة الكهرباء إلى فصل التيار الكهربائي عن المحطة المغذية للمبنى فورا، في حين أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة عليه دون خسائر بشرية.