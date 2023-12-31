المركزي يشارك في اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية

أخبار ليبيا 24

شارك محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، الجمعة الماضية، في الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان المصرف الصادر، اليوم الأحد، ناقش الاجتماع تطورات قطاع المالية الإسلامية، ودور قطاع التمويل الإسلامي في دعم النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي.

ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضم أكثر من 187 عضوا من نحو 58 دولة، من بينهم نحو 80 عضوا بنوك مركزية وهيئات وسلطات إشرافية.

ويهدف المجلس إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية، ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة.