المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة للفصل في الطعون

أخبار ليبيا 24

قرر المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للفصل في الطعون وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

وحسب بيان المجلس، بحث الاجتماع كل التظلمات المقدمة أخيراً، وموضوعات أخرى، من بينها المفاضلة بين أعوان القضاء، تمهيدا لتعيينهم على دفعات.

ويعتبر الاجتماع الأول بعد أن أدى أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس المستشار مفتاح محمد القوي، ونائب الرئيس النائب العام المستشار الصديق الصور في 19 ديسمبر الجاري.

وأوضح المجلس أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.