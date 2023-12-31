القوات المسلحة توعز للشرطة العسكرية بتأمين المستشفيات ومنع أي خروقات في بنغازي

31 ديسمبر، 2023 11:48 ص
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أخبار ليبيا 24

أصدرت القيادة العامة للقوات المُسلحة تعليماتها لأداره الشرطة والسجون العسكرية بفرض القانون داخل مدينة بنغازي من خلال مساندة الجهات المكلفة في تأمين المستشفيات لمنع أي خروقات قد تحدث،

وأكدت على إجراء استيقافات للحد من ظاهرة الزجاج المعتم بما فيها المركبات العسكرية ومنع التجول دون أوامر حركة.

من جهته، قال مدير أدارة الشرطة والسجون العسكرية إن التعليمات الصادرة صارمة لفرض القانون في المدينة ولمنع أي تجاوزات قد تحدث.

وأشار إلى أن مسؤولي الجهات الأمنية اتفقوا على تشديد الإجراءات الأمنية عند البوابات وتكثيف إجراءات التفتيش بمداخل ومخارج المدينة.

 

31 ديسمبر، 2023 11:48 ص
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