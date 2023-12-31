الغرفة الأمنية المشتركة تباشر حملة على محلات بيع كماليات السيارات في بنغازي 

31 ديسمبر، 2023 7:17 م
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أخبارليبيا24 

باشرت الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ حملة على محلات بيع كماليات السيارات. 

وأوضحت المديرية أن الغرفة المشتركة تضم جهاز البحث الجنائي جهاز الحرس البلدي وبإسناد من دوريات الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. 

وذكرت المديرية أن الحملة استهدفت المحال في سوق الحديقة ومنطقة شبنة وعدة مناطق بالمدينة.  

وأكدت المديرية أنه تم ضبط عدد من المُلصقات المستخدمة في تعتيم الزجاج وإقفال المحلات التي تم ضبط فيها هذه المخالفات. 

وأفادت مديرية الأمن أنه تم إيداع مالكي هذه المحلات بالحجز القانوني حيث تم ضبط أشخاص داخل المحلات سالفة الذكر لايحملون إثبات هوية وتم ضبط جميع المُخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص. 

وبينت مديرية الأمن أن الغرفة الأمنية المشتركة تنوه بأنها مُستمرة في مهامها حتى القضاء على كافة الظواهر السلبية. 

31 ديسمبر، 2023 7:17 م
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