السيسي يبحث أوضاع الاقتصاد العالمي والمصري

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

بدوره عرض محافظ المصرف المركزي المصري القرارات الجديدة التي أصدرها البنك القاضية بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، حسب الرئاسة المصرية.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل النمو المصري تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري: سجل معدل النمو 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.9% في الربع الأول من ذات العام.

كما بلغ عجز الميزان التجاري المصري بنحو 10.3% خلال سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار