الخليج تعلن البدء بعملية الحفر في بئر الاستكشاف بجنوب منطقة المخيلي وغرب الجغبوب 

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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط بدء عملية الحفر في بئر الاستكشاف رقم (A1-75/03)، الموجود بجنوب منطقة المخيلي وغرب الجغبوب.

وأضافت الشركة أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى الوصول إلى العمق الكلي البالغ 16 ألف قدم، وذلك في إطار استكشاف موارد النفط الجديدة وتطوير قدراتنا في صناعة الطاقة.

وأشارت إلى أنه تم البدء في عمليات الحفر في يوم الإثنين الماضي، مؤكدة أن البئر الاستكشافي (A1-75/03) يعد الأول بعد إجراء مسوحات سيزمية ثلاثية الأبعاد (3D).

ولفتت شركة الخليج إلى أن المسوحات السيزمية انتهى تسجيلها سنة 2018 م وتمت معالجتها وتفسيرها بالكامل بإدارة الجيوفيزياء بشركة الخليج.

وذكرت الشركة أن تلك المسوحات مكنتنا من التعرف على مؤملات نفطية في طبقات جيولوجية من أعمار الكمبري والاوردوفيشي والتي تستهدف بالاستكشاف لأول مرة بمسطح برقة، هذا بالإضافة لاستهداف طبقات أخرى بنفس البئر.

وتأمل شركة الخليج أن يكون هذا البئر فاتحة لسلسلة من الآبار التي من شأنها أن تعزز قدرتنا على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.