الحكومة الليبية تبحث حلحلة مشاكل الصرف الصحي في القطرون

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد دومة، مع مدير شركة المياه والصرف الصحي في بلدية القطرون، إدريس بركة مينا صالح، سبل حل المشكلات التي تواجه نظام الصرف الصحي في المنطقة.

وحسب بيان الحكومة، جرى تقييم الوضع الحالي، وتحديد العوائق التي تحول دون تحسين البنية التحتية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في تطوير وتحديث نظام الصرف الصحي، وتبادل الخبرات بين وزارة الموارد المائية وبلدية القطرون.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف المتزايدة من قِبل السكان بشأن ضعف وفشل نظام الصرف الصحي الحالي في القطرون.