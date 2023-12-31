الإحصاء والتعداد تنفي إصدار أي تقارير أو بيانات أو دراسات متعلقة بالفقر في ليبيا

أخبارليبيا24

أكدت مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية أنها لم تصدر أي تقارير أو بيانات أو دراسات متعلقة بالفقر.

وأوضحت المصلحة في بيان لها أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهة تسمى “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”، وأسندته إلى دراسة صادرة عن مصلحة الإحصاء و التعداد غير صحيح.

وأشارت مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن ما ذكر بخصوص نسبة الفقر وكافة ما ورد في بيان “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” غير صحيح.

وذكرت مصلحة الإحصاء والتعداد أنه بصفتها مؤسسة فنية رسمية تتبع وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية تقوم بنشر بياناتها من خلال الموقع الخاص بها WWW.BSC.LY وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري والذي يعتبر من أهم المسوح الأسرية التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم.

وبينت المصلحة أنها قد التزمت في تنفيذها المسح بكافة المتطلبات العلمية الموصى بها محليا ودوليا، والتي تضمن جودة مخرجات المسح وبناء المؤشرات بالشكل الذي يقدم كامل الدعم لوضع الخطط التنموية.

وطالبت مصلحة الإحصاء والتعداد من كل وسائل الاعلام بكافة أنواعها توخي الدقة والالتزام المهني في نقل الخبر من مصدره.