استطلاع |  غالبية الآراء أكدت أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أكد رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن فوزي العقوري بأن قرار الحكومة الليبية بشأن ضبط الأسعار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي.

وأوضح العقوري خلال لقائه مع عدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن رئيس لجنة الاقتصاد مجلس النواب بدر النحيب أن القرار نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة.

وطالبوا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع.

وتقدمت النقابة بمقترح إلى النحيب لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته مع جهات الاختصاص ووضعه موضع التنفيذ.

وأكدوا أن ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يتم تربيتها داخلياً ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “نقابة القصابين تقول أن قرار الحكومة الليبية بضبط الأسعار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي.. برأيك هل الأسعار المحددة تسبب خسائر لمحال الجزارة؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة.

يقول المشارك، Abdel Wahab ALsarawi أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة مشيرا إلى أنهم يحققون المكاسب.

من جانبها قالت المشاركة، بسمة الحياة أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية تسبب خسائر لمحال الجزارة.

من جانبه قال المشارك، ALjazwi ALjazwi أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة.

وأيضا قال المشارك، امقرب السعيطي، أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة.

وفي رأي مخالف أكد المشارك، المختار الليبي أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة، قائلا: “يعلم الله انهم مظلومين ويبيعوا بالخسارة”، وفق تعبيره.

وأيضا قال المشارك، عبدالله المجبري، أن أسعار اللحوم المحددة من قبل الحكومة الليبية لا تسبب خسائر لمحال الجزارة.