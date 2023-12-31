أمن درنة تضبط عدد من النساء إحداهن تتعامل بالسحر

31 ديسمبر، 2023 9:10 ص
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أخبار ليبيا 24

أفادت منصة الداخلية، عن ضبط عدد 8 نساء من الجنسية مصرية إحداهن تتعامل بالسحر.

وبناء علي تعليمات مدير الأمن درنة لواء “أمبارك بوحرارة” تم تكليف دوريات تابعة لقسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم حماية الطفل والأسرة بالمديرية لمحاربة ظاهرة التسول وانتشاره الملحوظ داخل المدينة.

وتمكنت الدوريات من ضبط عدد 8 نساء من الجنسية مصرية ولا يحملن أوراق ثبوتية في عدة مفترقات داخل المدينة .

وأثناء الاستدلال تبين بأنهن مقيمات خارج المدينة إلا واحده فقط من سكان درنه ولوحظ بأن إحداهن تتعامل بالسحر .

وتم تحريز ما بحوزتها وعليه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهن وتم تسليمهن إلى جهاز الهجرة غير الشرعية شحات.

31 ديسمبر، 2023 9:10 ص
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