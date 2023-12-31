أكثر من 4300 شخص.. حصيلة ضحايا النزاعات في سوريا

أخبار ليبيا 24

لقي أكثر من 4360 شخصاً في سوريا حفتهم خلال العام 2023؛ جراء الصراع والحروب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أوضح أن الحصيلة تشمل 1889 مدنياً بينهم 241 امرأة و307 أطفال.

ووفقًا للمرصد فإن العام 2022 سجل نحو 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.

وفي الأثناء… أطلقت طائرات أميركية الصواريخ على سوريا، مما تسبب في سقوط سقط عشرات الضحايا، بين قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيات الموالية لإيران.

ووفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان: «سقط 10 قتلى، 3 من الجنسية السورية و7 من جنسيات غير سورية، بينهم 4 جثثهم متفحمة» حسب قوله

وفي وقتٍ سابق… أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.